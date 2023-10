Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag (12.10.2023) und Freitagnachmittag (13.10.2023) ein Auto von einem Firmengelände an der Oppelner Straße gestohlen. Die Täter brachen zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr das Tor zum Gelände auf und flüchteten mit dem schwarzen Mercedes A-Klasse. Als Polizeibeamte den Mercedes am Samstag (14.10.2023), gegen 01.15 Uhr in der Daimlerstraße entdeckten und kontrollieren wollten, flüchtete der Fahrer zu Fuß in Richtung Bahnhof. Er ist zirka 30 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

