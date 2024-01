Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Reifen an Pkw durch Nägel beschädigt

Zeugensuche

Gangelt (ots)

Am Montag (22. Januar) fuhr ein Selfkänter gegen 18 Uhr mit seinem Pkw über die Kreisstraße 5 aus Richtung Saeffelen kommend in Fahrtrichtung Hastenrath. Auf der Straße befanden sich, auf beiden Fahrstreifen und in größerem Abstand zueinander, zwei großflächigere Stellen, an denen sich Duzende Dachpappennägel auf der Fahrbahn befanden. Hierdurch beschädigte sich der Pkw-Führer einen Reifen an seinem Fahrzeug. Wer hat im Bereich der Tatörtlichkeit verdächtige Beobachtungen gemacht beziehungsweise kann Hinweise darauf geben, wie die Nägel auf die Fahrbahn gerieten? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0. Es gibt zudem die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

