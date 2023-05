Polizei Münster

POL-MS: Schockanruf - Unbekannte Täter erbeuten wertvolle Münzen - Polizei sucht Täter mit Foto

Münster (ots)

Eine 84-jährige Frau aus Münster ist bereits Ende April Opfer eines Schockanrufs geworden. Eine Unbekannte hatte sich am Nachmittag per Telefon bei ihr gemeldet und sich als Enkelin der Seniorin ausgegeben. Sie täuschte vor, ihre Mutter habe einen schweren Autounfall verursacht und käme nur gegen Zahlung einer Kaution wieder auf freien Fuß. Im Anschluss meldete sich eine weitere Person per Telefon und gab sich als Staatanwältin aus. Sie wiederholte die Forderung nach einer Kaution. Die 84-jährige verfügte nur über Goldmünzen im Wert von mehreren zehntausend Euro, die sie einem unbekannten Mann an ihrer Wohnanschrift übergab. Bei der Übergabe wurden Aufnahmen vom Täter gefertigt. Sie sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/106350 Die Polizei Münster fragt: Wer kennt den Tatverdächtigen oder kann sonst Hinweise zum Sachverhalt geben? Hinweise bitte an die Polizei Münster unter der Rufnummer 0251/275-0.

Die Polizei Münster rät:

Höchste Vorsicht, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet! Legen Sie auf, sobald ihr Gesprächspartner, häufig ein angeblicher Verwandter oder Polizist, Geld von Ihnen fordert. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt: Notrufnummer 110! Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie Anzeige. Bei Fragen helfen Ihnen die Beamtinnen und Beamten des Opferschutzes der Polizei Münster, Tel. 0251 275-0.

