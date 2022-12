LPI-NDH: Benefiz-Weihnachtskonzert im Nordhäuser Dom- Übergabe der Spendensumme

Nordhausen (ots) - Eine Gartenlaube einer Kleingartenanlage in Vollbrand, beschäftigte Polizei und Feuerwehr gegen Mitternacht in Nordhausen. Trotz Löschmaßnahmen brannte die Gartenlaube in der Blumenstraße vollständig ab. Der Schaden wird auf eine Höhe von 10.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr