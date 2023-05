Polizei Münster

POL-MS: Sicherheit Er-Fahren - Erstes Radfahrtraining für Senioren im Jahr 2023

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (24.05., 10 Uhr) haben unsere Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater das erste Radfahrtraining im Jahr 2023 für Senioren (65+) durchgeführt.

Sieben motivierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich bei Verkehrspolizei an der Hammer Straße. Nachdem alle Radfahrer mit einer gelben Weste ausgestattet waren, ging es mit dem Zweirad auf eine speziell vorbereitete Route. Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und -berater führten die Radfahrenden an den innerstädtischen Unfallschwerpunkten und Unfallhäufungsstellen entlang. In gemeinsamen Gesprächen wurden Erfahrungen ausgetauscht und Probleme besprochen.

Die Radfahrtrainings werden regelmäßig von der Polizei Münster angeboten. Die weiteren Termine werden zuvor auf unserer Homepage unter https://muenster.polizei.nrw/presse/pressemitteilungen und in den Medien angekündigt.

Interessierte können sich auch telefonisch unter den Rufnummern 0251 275-1523 und 0251 275-1522 bei den Verkehrssicherheitsberatern melden.

