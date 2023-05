POL-MS: PKW von Hauseinfahrt in Mauritz entwendet - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster und der Polizei Münster Ein 47-Jähriger steht im Verdacht am Freitagabend (19.05., 22:25 Uhr) nach einer verbalen Auseinandersetzung an der Königstraße in Ahlen zwei Personen mit seinem Fahrzeug verletzt zu haben. Er befindet sich seit ...

mehr