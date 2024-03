Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Drais Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz - Drais (ots)

Wie gestern Nachmittag bekannt wurde, hatten sich unbekannte Täter zu einem Einfamilienhaus in der Straße "An den Platzäckern" gewaltsam Zugang verschafft. Die Eigentümerin hatte das Haus am Vormittag verlassen und war bei ihrer Rückkehr am Mittag auf den Einbruch aufmerksam geworden. Die Täter gelangten offenbar über den rückwärtigen Bereich ins Haus. Hier durchwühlten sie das Erdgeschoss sowie das Kellergeschoss und verließen das Haus schließlich wieder über die Hausrückseite. Am Tatort wurde durch Kriminalbeamte eine Spurensuche durchgeführt. Die Ermittlungen zum Fall laufen, unter anderem hinsichtlich des Stehlguts.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder gegen späten Vormittag/ Mittag etwas Auffälliges im Bereich Mainz-Drais gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell