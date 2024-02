Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Faksimiles - Einladung zur Pressekonferenz der LPI Gera

Festnahmen und Beschlagnahmen von Bargeld und Sachwerten in Millionenhöhe sind das Ergebnis einer durch die KPI / LPI Gera über Monate geführten Ermittlung, die in ihren Ausmaßen weit bis nach Berlin reichte.

Im Visier: Betrüger aus organisierten Kriminalitätsstrukturen, die länderübergreifend vernetzt sind und Ihre Opfer über Telefonanrufe identifizieren.

Die Masche: Opfer haben in der Regel in den 90er Jahren über einen renommierten Verlag Bücher gekauft. Auf unrechtmäßige Weise gelangten diese Kundendaten schließlich in kriminelle Hände - in die Hände der agierenden Betrüger. Geschickt eingefädelt, durch manipulative Gesprächsführung und Täuschung beeinflusst, gelang es den Betrügern, die Opfer zu überreden, weitere - angeblich wertvolle - Faksimiles (Bücher) als Wertanlage bzw. zur Komplettierung der Sammlung zu kaufen. Angelockt wurden sie mit der Aussicht, so eine enorme Wertsteigerung ihrer Bücherreihe zu erzielen - was nicht selten auch gelang.

Im Nachgang entpuppten sich die für tausende Euro erworbenen Bücher als nahezu wertlos - und der Betrug ist vollbracht.

Mit einer gemeinsamen Pressekonferenz der Staatsanwaltschaft und den Ermittlern der Kriminalpolizei wird am 28. Februar 2024 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr in die KPI Gera (Amthorstraße 6) eingeladen.

Das Kriminalitätsphänomen, die geführten Ermittlungen und die Erfolge werden vorgestellt, und Fragen im offenen Austausch beantwortet. Des Weiteren steht die Pressekonferenz im Fokus der Prävention. Insbesondere werden Hinweise und Tipps zur Vermeidung eines derartigen Vermögensschadens dargestellt.

Aufgrund der begrenzten Platzkapazitäten werden interessierte Medienvertreter gebeten, sich bei der Pressestelle der Landespolizeiinspektion Gera (medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de) schriftlich und unter Beifügung einer Legitimation (als Journalist) vorab anzumelden. (RK)

Termin: Mittwoch, 28. Februar 2024; 10:00 - 12:00 Uhr

Ort: Kriminalpolizei Gera, Amthorstraße 6, 07545 Gera

