Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Personenkontrolle mit Drogenfund

Greiz (ots)

Greiz. Am 20.02.2024 gegen 22:20 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz in der Lindenstraße einen 30-jährigen Mann einer Personenkontrolle. Bei der Kontrolle fanden die Beamten geringe Mengen an Cannabis und Crystal-Meth. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. <BF>

