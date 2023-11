Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zu viel Besuch

Jena (ots)

Zu erhöhter Lautstärke kam es am frühen Mittwochabend in der Wöllnitzer Straße. Ein junger Mann meldete hierbei der Polizei, mehrere Männer würden vor seiner Haustür stehen und ihn schlagen wollen. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei der Männer-Runde um Freunde der Mitbewohnerin des Mannes. Diese wollten der jungen Frau in der WG lediglich einen Besuch abstatten, womit der Anrufer jedoch nicht einverstanden war. Die eingesetzten Polizisten konnten die Situation kommunikativ klären.

