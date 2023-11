Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw auf Parkplatz beschädigt und abgehauen

Jena (ots)

Am späten Mittwochnachmittag kehrte ein Mann gerade von seinem Einkauf im Supermarkt zurück, als er überraschenderweise an seinem geparkten SUV Beschädigungen feststellen musste. Der potenzielle Unfallverursacher war jedoch nicht mehr anzutreffen. Das Kennzeichen sowie weitere Informationen zum verursachenden Fahrzeug liegen nicht vor. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena deshalb unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0292147/2023 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell