Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Geld aus Pizza-Geschäft gestohlen

Jena (ots)

Wie der Polizei mitgeteilt wurde, kam es im Zeitraum von Dienstagabend- bis Mittwochvormittag zu einem Einbruch in der Karl-Marx-Allee. Zu den Räumlichkeiten eines Pizza-Lieferdienstes verschaffte sich ein unbekannter Täter über die Haupteingangstür Zugang, indem er diese aufhebelte. Aus einer Schublade wurde im Fortgang Bargeld im Höhe von 850EUR entwendet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden Spuren gesichert. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Angabe des Aktenzeichens 0292014/2023 entgegen.

