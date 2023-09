Polizei Münster

POL-MS: Unbekannte versuchen Geldautomaten an Horster Straße in Gelsenkirchen zu sprengen - Täter flüchten mit Fahrzeug

Gelsenkirchen / Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen (14.9., 2:03 Uhr) an der Horster Straße in Gelsenkirchen versucht einen Geldautomaten zu sprengen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwei schwarz gekleidete und mit Kopflampen ausgestattete Personen an dem Geldautomaten beobachtet. Diese hatten durch den Einbruch in den Bankraum einen akustischen Alarm sowie einen in der Bankfiliale installierten Schutznebel ausgelöst. Fluchtartig soll sich das Duo dann in einem 5er BMW mit vermutlich Kennzeichen aus Duisburg vom Tatort entfernt haben.

Zur Ermittlung, ob sich in dem Geldautomaten möglicherweise Sprengstoff für eine vorbereitete Sprengung befindet, wurden Experten der Tatortgruppe des LKA hinzugezogen. Die Kontrolle verlief negativ. Die eingesetzten Beamten hatten zur Gefahrenabwehr die über der Bankfiliale liegenden Wohnungen evakuiert und die Anwohner in einem bereitgestellten Bus betreut. Die Evakuierung sowie die für die Einsatzmaßnahmen eingerichtete Straßensperrung der Horster Straße zwischen der Weskampstraße und der Adlerstraße in beide Fahrtrichtungen wurde bereits aufgehoben. Beute machten die Täter nicht.

Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tatverdächtigen nimmt die ermittlungsführende Behörde Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Für die Einreichung von Bild- und Videodateien nutzen Sie bitte folgendes Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de/ .

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell