LPI-J: Drogen, Alkohol und kein Führeerschein

Weimar (ots) - Am 08.11.2023 gegen 13:30 Uhr kontrolliertenBeamte in der Steinbrüchen- straße einen 36-jährigen Pkw-Fahrer. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest führte zu einem positiven Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug wurde vor Ort abgestellt und es ging ins Klinikum zur Blutentnahme.

