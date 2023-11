LPI-J: Durch Spiegel verletzt

Jena (ots) - Am frühen Diensttagabend stellte man in der Löbstedter Straße einen Einbruch in einen Fahrradkeller fest. Dabei verschaffte sich ein unbekannter Täter im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Dienstagabend Zutritt zu dem Keller, indem die Türscharniere abgeschraubt wurden. Entwendet wurde laut Angaben ein weiß-silberfarbenes Rennrad im Wert von ca. 750 Euro. Hinweise zum Sachverhalt oder dem unbekannten Täter nimmt die Polizei Jena unter 03641 810 oder per ...

