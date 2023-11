Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Moped wiederaufgetaucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Hermsdorf: Am Dienstvormittag freute sich ein Mann, als die Polizei sein Moped auf dem Radweg zwischen Wohnblöcken des Grünstädter Platz und der Autobahn BAB 9 wiederfand. Dieses wurde Ende Oktober von unbekannten Tätern gestohlen. Bei dem Modell handelt es sich um ein Kleinkraftrad eines chinesischen Herstellers. Nach Überprüfung brachte man dem Herrn sein gutes Stück zurück. Der Eigentümer zeigte sich sichtlich erleichtert und dankbar. Am Kleinkraftrad wurden Spuren gesichert. Gegen den weiterhin unbekannten Täter wird derzeit ermittelt. Wer Hinweise zum Sachverhalt, dem unbekannten Täter oder zu kontextbezogenen Auffälligkeiten geben kann, soll sich bei der Polizei Saale-Holzland, unter 036428 640 oder per E-Mail an pi.saale-holzland@polizei.thueringen.de, mit Nennung des Aktenzeichens 0283071/2023, melden.

