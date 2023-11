LPI-J: Unfall mit einem Wildschwein

Weimar (ots) - Am frühen Dienstagabend war eine 47jährige Joggerin in Oberweimar unterwegs, als ein Hund aus einem Grundstück heraus gerannt kam und ihr in den Unterarm biss. Die Frau wurde leicht verletzt und begab sich zwecks Behandlung selbständig ins Klinikum. Der eventuelle Hundebesitzer wird im Nachgang ermittelt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: ...

