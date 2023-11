LPI-J: Joggerin von Hund gebissen

Weimar (ots) - In der Zeit von Mitte Oktober bis zum gestrigen Dienstag gelangten unbekannte Täter, ohne Sachschaden zu verursachen in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Erfurter Straße. Dort öffneten sie ohne große Mühe das einfache Kellerschloss und entwendeten zwei Fahrräder, die mittels Fahrradschloss gesichert waren. Der Wert der Fahrräder lag bei insgesamt 1400 Euro. Rückfragen bitte an: ...

