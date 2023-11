Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wem gehört dieses Fahrrad?

Jena (ots)

In der Nacht des 07.11.2023 wurde ein Fahrrad in der Merseburger Straße im Rahmen einer polizeilichen Maßnahme bei einem potenziell unberechtigtem Eigentümer sichergestellt. Nun wird der Eigentümer des Fahrrads gesucht. Es handelt sich bei dem Modell um ein grünlich-schimmerndes Herrenfahrrad der Marke TREK. Wer das Fahrrad erkennt oder sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Jena unter 03641 810 oder per Mail an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de mit Nennung des Aktenzeichens 0290071/2023. Damit das Fahrrad herausgegeben werden kann, sollte der Eigentümer einen Eigentumsnachweis wie Rechnung oder Kaufvertrag bei der Polizei vorlegen können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell