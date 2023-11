Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Bus gestürzt

Weimar (ots)

Gegen 14:00 Uhr befuhr eine Pkw-Fahrerin die Buttelstedter Straße in Richtung Innenstadt. Ein Linienbus fuhr auf dem Busstreifen ebenfalls in Richtung Stadtzentrum. Als die Pkw-Fahrerin kurzentschlossen auf das Tankstellengelände abbog, übersah sie den geradeausfahrenden Bus. Um eine Kollision zu vermeiden, führte der Busfahrer eine Gefahren- bremsung durch, in deren Folge zwei Businsassen stürzten und dabei leicht verletzt wurden. Sie wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

