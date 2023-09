Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Mögliche Geruchs- und Rauchentwicklung durch Vegetationsbrandübung

Hünxe (ots)

Die vergangenen trockenen Jahre haben gezeigt, dass sich die Feuerwehren auf häufigere Wald- und Vegetationsbrände einstellen müssen. Aus diesem Grund erarbeitet die Freiwillige Feuerwehr Hünxe seit Anfang des Jahres ein umfassendes Konzept für diese Einsätze. Unterstützt werden die Kameradinnen und Kameraden dabei vom "Waldbrandteam - Verein für Wald- und Flächenbrandbekämpfung e.V.", das über langjährige Erfahrung in der Bekämpfung dieser Brände verfügt.

Am morgigen Samstag findet dazu ein interner Workshop statt. Am Vormittag werden im Gerätehaus in Hünxe die theoretischen Grundlagen sowie die Handhabung der Werkzeuge vermittelt. Ab ca. 13 Uhr findet dann der praktische Teil im Ortsteil Bucholtwelmen statt. Hierbei wird in Abstimmung mit dem Kreis Wesel ein abgegrenzter Teil eines Stoppelfeldes kontrolliert in Brand gesetzt und anschließend mit verschiedenen Angriffstaktiken gelöscht.

Wir weisen darauf hin, dass es für die Dauer der Übung zu Geruchs- und Rauchentwicklung im Bereich des Sternweg / Baumschulenweg kommen kann. Die Kreisleitstelle in Wesel ist über die Maßnahmen informiert. Wir bedanken uns im Voraus für Ihr Verständnis. Nur durch solche umfangreichen Übungsszenarien ist es möglich, die Feuerwehrleute weiterzubilden und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger sowie der Umwelt auch in Zukunft zu gewährleisten.

