LPI-G: Einbruch in Baufirma

Altenburg (ots) - Bei der Polizei Altenburger Land wurde der Diebstahl von zwei Rüttelplatten und Baumaterial von einer Baustelle im Industriepark Nord in Meuselwitz angezeigt. Nach Angaben der Geschädigten verschafften sich die Täter in den vergangenen Tagen Zutritt zu der Baustelle und entwendeten das Beutegut. Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Straftat nimmt die Polizei Altenburger Land unter Angabe der Bezugsnummer 0044630/2024 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

