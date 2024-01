LPI-J: Kellereinbruch

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 46jähriger Ford- Fahrer den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Kranichfeld. Hierbei übersah er eine 53jährige Fußgängerin, die den Einkaufsmarkt gerade verließ und über den davor befindlichen Fußgängerüberweg lief. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Frau stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug ...

