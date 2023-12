Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Autos stoßen frontal zusammen

Meiningen (ots)

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos kam es Donnerstagmittag in der Dolmarstraße in Meiningen. Eine 51-jährige Autofahrerin fuhr in Richtung Autobahn und geriet aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Sie stieß mit dem entgegenkommenden Fiat eines 27-Jährigen zusammen. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die Straße war zunächst komplett gesperrt, später konnte der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

