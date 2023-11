Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Offenbach an der Queich - Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht

Offenbach an der Queich (ots)

Am Sonntag, den 05.11.2023, kam es in der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 18:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Indoor-Spielanlage in der Franz-Matt-Straße in Offenbach. Beim Ein- oder Ausfahren aus der benachbarten Parklücke kollidierte der flüchtige Unfallverursacher mit dem PKW des Geschädigten. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Am beschädigten PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000EUR. Zum Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen roten PKW handelt.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass das unerlaubte Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

