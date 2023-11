POL-PDLD: Defekter LKW sorgt für stundenlanges Verkehrschaos

Offenbach an der Queich (ots) - Aktuell kommt es wiederholt zu Betrugsversuchen unter Nutzung von Messenger Diensten. Die vermeintlichen Opfer erhalten per WhatsApp eine Nachricht von einer unbekannten Nummer, in der sich Betrüger als Sohn/Tochter oder Enkel ausgeben und aufgrund einer vorgetäuschten finanziellen Notlage um Geld bitten. Gestern waren Betrüger in Offenbach an der Queich erfolgreich. Ein 72-jähriges ...

