Polizei Bielefeld

POL-BI: Elf Fahrzeuge beschädigt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche / Mitte - In der Nacht auf Sonntag, 22.10.2023, wurden mehrere Fahrzeuge in der Johanneswerkstraße, der Ernst-Rein-Straße und der Helene-Weigel-Straße beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Im Tatzeitraum von 16:00 Uhr am Samstag und 07:00 Uhr am Sonntag wurden sechs Fahrzeuge, die in der Johanneswerkstraße, in Höhe Küglerstraße geparkt standen, verkratzt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen Opel Corsa, einen Toyota Avensis, einen VW Polo, einen Ford Ka, einen Opel Meriva und einen Mercedes-Benz A170.

Des Weiteren fanden sich Beschädigungen an zwei Fahrzeugen die in der Ernst-Rein-Straße, in Höhe Bökenkampstraße, geparkt standen. An einem Toyota Yaris und einem Toyota Corolla wurden Außenspiegel beschädigt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17:00 Uhr am Samstag und 13:30 Uhr am Sonntag.

Außerdem wurden Außenspiegel an einem Honda Jazz, einem Fiat Punto und einem Ford Focus in der Helene-Weigel-Straße beschädigt. Die Tat konnte in diesem Fall auf den Zeitraum zwischen 03:00 Uhr und 10:30 Uhr am Sonntag eingegrenzt werden.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu den Tätern oder den Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 33 unter der 0521/545-0.

