Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Tier in Not

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: Tier in Not

Datum: 25.02.2023

Uhrzeit: 17:12 Uhr

Einsatzort: Bönninger Straße, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

Vor Ort war eine Katze offensichtlich zunächst nicht mehr in der Lage einen Baum aus 5-6 Meter Höhe zu verlassen. Die Einsatzkräfte versuchten zunächst über eine Steckleiter die Katze auf den sicheren Boden zu retten. Da die Katze dann allerdings den weiteren Weg in die Baumspitze suchte, wurde die bereits in Stellung gebrachte Drehleiter zum nächsten Rettungsversuch genutzt. Kurz vor Erreichen der Katze suchte diese sich dann alleine den Weg nach unten. "Ende gut, alles gut."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell