Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldüberweisung bei Messenger-Betrugsversuch gestoppt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Weil ein Bielefelder am Donnerstag, 19.10.2023, seine Geldüberweisung an einem Bank-Terminal vornahm, wurde diese nicht sofort ausgeführt, sondern glücklicherweise erst am folgenden Tag durch einen Bankmitarbeiter bearbeitet.

Der 60-jährige Bielefelder erhielt an einem stressigen Arbeitstag per Messenger-Dienst eine Aufforderung, angeblich für seinen Sohn eine wichtige Überweisung zu tätigen. Erst nach Arbeitsende suchte der Mann eine Bankfiliale im Stadtgebiet auf und folgte den schriftlichen Anweisungen zur Geldüberweisung.

Am Freitagmorgen hatte ein aufmerksamer Bankmitarbeiter Zweifel bei der Bearbeitung des Überweisungsauftrags des 60-Jährigen und kontaktierte den Kunden. Aus diesem Grund sprach der Bielefelder mit seinem Sohn und erkannte den Betrugsversuch.

Die Polizei erinnert:

Bei allen Nachrichten, die Geldforderungen beinhalten, sollten Sie immer misstrauisch werden und zur Kontrolle der Echtheit der Nachricht mit Ihren Kindern oder Verwandten unter den Ihnen bekannten Telefonnummern Kontakt aufnehmen.

Informationen der Polizei zum Messenger Betrug:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell