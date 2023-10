Polizei Bielefeld

POL-BI: Flucht nach Unfall mit Streifenwagen - Uneinsichtiger PKW-Fahrer zweimal erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein unter Drogen stehender und ohne Führerschein fahrender PKW-Fahrer flüchtete am Samstag, 21.10.2023, nachdem er auf einen Streifenwagen aufgefahren war. Polizisten fassen den Bielefelder, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist.

Um 10:00 Uhr befuhr eine Polizeistreife mit ihrem Mercedes Vito den rechten Fahrstreifen der Detmolder Straße in Richtung Innenstadt und hielt vor der roten Ampel in Höhe der Bielsteinstraße an. Der Fahrer eines Audi A 3 fuhr auf den haltenden Streifenwagen auf, so dass der 36-jährige Fahrer des Polizeifahrzeugs leichte Verletzungen erlitt. Der Audi-Fahrer setzte nach dem Aufprall zurück und flüchtete über die Bielsteinstraße vom Unfallort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung bis zur Gerichtsstraße auf, mussten dann jedoch aufgrund der Beschädigungen an dem Funkstreifenwagen die Verfolgung abbrechen.

Anhand des über Funk durchgegebene Kennzeichen des flüchtigen Audi konnten Streifenbeamte den A 3 gegen 10:30 Uhr an der Detmolder Straße/ Niederwall erblicken und anhalten. Die Kontrolle des 27-jährigen Fahrers aus Bielefeld ergab, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins ist. In dem PKW fanden die Polizisten Drogen. Der Bielefelder gab anschließend zu, in der Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe.

Die Polizisten belehrten den 27-Jährigen, der bereits wegen Fahren ohne Führerschein polizeibekannt ist, eindringlich bezüglich der Straftatbestände. Trotzdem fuhr er nach seiner Entlassung erneut. Um 16:30 Uhr erkannten Polizisten den Bielefelder, diesmal in einem Smart, in der Straße An den Gehren. Nach der erfolgten Kontrolle, stellten die Beamten den PKW sicher und leiteten ein weiteres Strafverfahren ein.

