Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und vier beteiligten LKW auf BAB 24

Stolpe (LK Ludwigslust-Parchim) (ots)

Am 19.07.2023 gegen 16:49 Uhr ereignete sich auf der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, kurz hinter der Anschlussstelle Neustadt-Glewe, ein Verkehrsunfall mit vier Beteiligten LKW. Aufgrund einer Baustelle wurde die Standspur mittels LKW und Sperranhänger gesperrt. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 58-jähriger weißrussischer LKW-Fahrer auf den Sperranhänger auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Sperranhänger auf drei weitere LKW aufgeschoben, welche sich im Baustellenbereich befanden. Durch den Unfall wurden der 61-jährige polnische LKW-Fahrer des Sperranhängers schwer sowie ein 59-jähriger deutscher Unfallbeteiligter leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 220.000 Euro. Die Bundesautobahn 24 musste für die Bergungsarbeiten für 4 ½ Stunden gesperrt werden. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst

