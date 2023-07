Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer lebensbedrohlich verletzten Person

Groß Wüstenfelde (Landkreis Rostock) (ots)

Am 19.07.2023 gegen 17:19 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 231 bei Groß Wüstenfelde ein Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten PKW. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 43-jähriger Fahrzeugführer eines PKW VW aus Jördenstrof kommend in Richtung Groß Wüstenfelde und überholte auf Höhe des Abzweigs Mühlenhof ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Dies übersah ein aus Mühlenhof auf die L 231 einfahrender 55-jähriger Fahrzeugführer eines PKW Opel. Beide PKW stießen zusammen. In der weiteren Folge drehte sich der PKW VW mehrfach und kam erst an einem Baum zum Stehen. Der 43-jährige Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und ist mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht worden. Der zweite Beteiligte verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Alle Beteiligten sind deutscher Staatsangehörigkeit. Sebastian Haacker Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell