POL-DEL: Polizeikommissariat Nordenham: Eine Person nach Trunkenheitsfahrt mit Pkw leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Wohnungseinbruch in Harpstedt: In der Zeit von Freitag, 03.02.2023, 14:30 Uhr bis Samstag, 04.02.2023, 14:30 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam über die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Bungeriede in Harpstedt. Das Wohnhaus wurde vollständig durchsucht. Über ...

