POL-DA: Heppenheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Weiherhausstraße geriet zwischen Freitagmorgen (22.12.) und der Nacht zum Montag (02.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Gestohlen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand Geld und Schmuck. Die Unbekannten hinterließen nach ersten Schätzungen zudem einen Schaden von rund 2000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

