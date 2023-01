POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Auto beschädigt/Zeugen gesucht

Mörlenbach (ots) - Ein Modegeschäft in der Weinheimer Straße geriet zwischen Samstagmittag (31.12.) und Sonntagmittag (01.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch das Schaufenster Zugang in das Geschäft und ließen aus dem Kassenbereich anschließend Bargeld mitgehen, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim ...

