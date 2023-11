POL-PDLD: Germersheim - betrunken hinter dem Steuer

Lustadt (ots) - In dem Zeitraum vom 04.11.2023, 18:00 bis Mitternacht, brachen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Hohe Straße, Lustadt, ein. Im Haus betraten sie sämtliche Räume und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hohe Straße, Lustadt, gesehen? Hinweise ...

