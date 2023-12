LPI-SHL: Arbeitsunfall bei Straßenbauarbeiten

Bad Salzungen (ots) - Mittwochmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Pedelec-Fahrer in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld. Der 61-jährige Fiat-Fahrer übersah beim Abbiegen den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Beide Beteiligten blieben unverletzt. An ihren Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Als die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen den ...

mehr