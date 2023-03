Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Blutprobe

Windeck (ots)

Am Freitagabend (17. März) ereignete sich auf der Waldbröler Straße in Windeck-Schladern ein Verkehrsunfall, bei dem eine 51-jährige Frau aus Neunkirchen-Seelscheid mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand.

Gegen 19:15 Uhr kam die Ford-Fahrerin aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Fahrzeug eines 27-jährigen Windeckers. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand. Den Polizisten fiel auf, dass die 51-Jährige unsicher ging. Das Atemalkoholtestgerät zeigte einen Wert von knapp 1 Promille an. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ihr in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

Rund drei Stunden später fiel die 51 Jahre alte Frau erneut auf. Sie fuhr mit ihrem Ford die Waldbröler Straße in Richtung Elmoresstraße. Die gleichen Polizeibeamten hielten die Dame an und kontrollierten sie. Die Neunkirchen-Seelscheiderin versuchte sich der Kontrolle zu entziehen und wegzulaufen, was die Polizisten aber verhinderten, indem sie sie festhielten. Da sich die Frau wehrte und weiterhin versuchte zu flüchten, wurden ihr Handfesseln angelegt. Nachdem sie sich beruhigt hatte, machte sie erneut einen Atemalkoholtest. Das Gerät zeigte diesmal einen Wert von knapp 2 Promille an. Ihr wurde erneut eine Blutprobe entnommen.

Der Ford wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell