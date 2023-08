POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die tatverdächtigen Ladendiebe?

Gelsenkirchen (ots) - Unter einem Vorwand hat sich ein Unbekannter am Montag, 14. August 2023, Zutritt zu einer Wohnung in Schalke verschafft und Geld gestohlen. Gegen 12.40 Uhr stand der Mann vor der Tür eines 67-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus an der Möntingstraße. Er bat den Anwohner um einen Kugelschreiber. Der Gelsenkirchener wollte der Bitte nachkommen und ging in seine Wohnung, um den Stift zu organisieren. ...

