Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ohne Führerschein unterwegs

Eisfeld (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitag (01.12.2023) kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Hildburghausen einen 32-jährigen Fahrzeugführer in der Coburger Straße in Eisfeld. Eine Überprüfung ergab die Sperre der Fahrerlaubnis des Mannes. Dadurch ist er nicht mehr berechtigt in Deutschland Kraftfahrzeuge zu führen. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

