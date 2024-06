Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Unfall auf Discounterparkplatz

Eine Autofahrerin verursachte am Montagnachmittag an einem auf einem Discounterparkplatz in Künzelsau stehenden VW Passat einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein Zeuge konnte die als ältere Dame beschriebene Frau dabei beobachten, wie sie um kurz vor 16 Uhr in einen weißen Renault Clio mit Künzelsauer Zulassung stieg und damit aus ihrer Parklücke rangierte. Dabei kam es zum Kontakt mit dem VW. Anstatt den Unfall zu melden, steuerte die Frau ihr Fahrzeug vom Parkplatz in der Hellas-Straße und fuhr davon. Da der Zeuge nicht das gesamte Kennzeichen erkennen konnte, werden weitere Unfallzeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

