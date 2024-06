Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2024

Heilbronn (ots)

Obrigheim / Waibstadt: Große Mengen Drogen sichergestellt

Ein 35-Jähriger aus Obrigheim steht im Verdacht unerlaubt Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge betrieben zu haben. Nach umfangreichen Ermittlungen des Polizeireviers Mosbach und der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, konnte der 35-Jährige bei einer Beschaffungsfahrt in Waibstadt am Donnerstag, 06.06.2024, durch Spezialkräfte festgenommen werden. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten zwei Mobiltelefone, Kokain und Haschisch in nicht geringer Menge sowie Marihuana im Kilogramm-Bereich. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden mehrere hundert XTC-Tabletten sowie Kokain und mehrere Kilogramm Amphetamin sichergestellt. In zwei "Grow-Zelten" befanden sich eine Vielzahl an Marihuana-Pflanzen und geerntetes Marihuana in verschiedenen Behältnissen. Der Tatverdächtige wurde am Freitag, 07.06.2024, beim Amtsgericht Mosbach vorgeführt. Der beantragte Haftbefehl wurde erlassen, in Vollzug gesetzt und der 35-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell