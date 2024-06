Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn / Weinsberg: Tödlicher Bahnunfall

Tödliche Verletzungen erlitt ein 82-jähriger Mann am Montagnachmittag auf der Bahnstrecke zwischen Heilbronn und Weinsberg. Gegen 15.15 Uhr wurde der Mann von der Heilbronner Stadtbahn zwischen der Haltestelle "Trappensee" und dem Bahnhof Weinsberg im Bereich eines Tunnels erfasst. Der Mann erlitt hierdurch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang wurden von der Polizei aufgenommen und dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme ist der Bahnverkehr in beide Richtungen gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.

