Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einsatzmaßnahmen im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" wurden über das Wochenende intensiviert

Am vergangenen Wochenende zeigten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn und Angehörige des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn verstärkt Präsenz in der Heilbronner Innenstadt. Am Freitagabend zwischen 17 Uhr und 23 Uhr sowie am Samstagabend zwischen 16 Uhr und 22 Uhr wurden rund um den Marktplatz nicht nur circa 100 Personen kontrolliert sondern auch verstärkt Kontakt zu Heilbronner Bürgerinnen und Bürgern aufgenommen. Die polizeilichen Maßnahmen stießen hierbei durchweg auf positive Resonanz. Im Rahmen der Kontrollen wurden vereinzelte Verstöße geahndet. Außerdem unterstützten die eingesetzten Beamten den Rettungsdienst bei der Versorgung eines stark alkoholisierten Mannes. Auch in Zukunft wird die Heilbronner Polizei im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" im Innenstadtbereich sichtbar und ansprechbar sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell