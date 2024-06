Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.06.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim-Bettingen: Diebe in Outlet auf frischer Tat ertappt

Kleidung im Wert von mehr als 2.000 Euro versuchten vier Personen am Freitag in Wertheim-Bettingen zu entwenden, wurden jedoch dabei erwischt. Vier 19, 20, 26 und 28 Jahre alte Männer betraten gegen 11 Uhr ein Geschäft in der Straße "Almosenberg" des Outlets in Wertheim mit augenscheinlich leeren Rucksäcken. Im Laden schauten sie sich verdächtig um und fotografierten Waren. Wenig später verließen sie das Geschäft mit mehreren Lagen Kleidung und gefüllten Rucksäcken, weshalb sie vom Sicherheitsdienst angehalten wurden. Bei einer Durchsuchung durch die bereits verständigte Polizei, konnte sowohl in den Rucksäcken, als auch unter der oberen Schicht der Bekleidung Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden (siehe Foto). Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurden die vier Männer auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell