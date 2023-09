Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Wahlplakate beschädigt + Einbruchsversuch + VW zerkratzt und bekritzelt + VW angefahren + Mit Mülltonne kollidiert

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dautphetal-Mornshausen: Wahlplakate beschädigt

Drei "Die Grünen"- Wahlplakate rissen Unbekannte von Straßenlaternenpfeilern in der Ameloser Straße ab und beschädigten sie dadurch. Der auf 30 Euro geschätzte Schaden entstand zwischen letztem Dienstag, 10.30 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr. Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise (Telefonnummer 06461/92950).

Lohra- Reimershausen: Einbruchsversuch

Hebelspuren an der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Vertalstraße zeugen von einem Einbruchsversuch, der sich zwischen 20 Uhr am letzten Montag und 17.30 Uhr am Dienstag ereignete. Die Tür hielt stand, es entstand ein etwa 150 Euro hoher Schaden. Die Kripo in Marburg sucht Zeugen, denen diesbezüglich etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: VW zerkratzt und bekritzelt

Etwa 1.000 Euro hoch dürfte der Schaden sein, den Unbekannte an einem in der Wilhelm-Roser-Straße geparkten VW verursachten. Zwischen letzter Woche Donnerstag und Freitag, 17.30 Uhr bis 13 Uhr, zerkratzten sie die rechte Seite des blauen Golf und bekritzelten mit einem schwarzen Stift einen Außenspiegel. Die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: VW angefahren

Einen silberfarbenen VW Golf ließ ein unbekannter Fahrer nach einem Unfall erheblich beschädigt zurück, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Der VW parkte am gestrigen Mittwoch zwischen 15.20 Uhr und 19.40 Uhr in der Mozartstraße am rechten Fahrbahnrand. Im genannten Zeitraum stieß der Unbekannte gegen das Heck, wodurch die Heckscheibe zu Bruch ging und Kratzer sowie Dellen an der Kofferraumklappe entstanden. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt, die Polizei in Stadtallendorf bittet um Hinweise zum Unfallverursacher (Telefonnummer 06428/93050).

Lahntal-Sterzhausen: Mit Mülltonne kollidiert

Mit einer zur Abfuhr herausgestellten Mülltonne kollidierte letzte Woche Donnerstag ein unbekannter Autofahrer im Sussargues-Ring. Zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr stieß die Mülltonne in der Folge gegen einen betonierten Mauerpfeiler, an dem ein etwa 250 Euro hoher Schaden entstand. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell