Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geschlagen und Geld gefordert + Erst geflüchtet- dann gestellt + Langer Nagel in Reifen + Holzdiebstahl + Dieb auf Parkplatz + Mit Messer gedroht + Hakenkreuz an Brücke + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Geschlagen und Geld gefordert

Mehrere unbekannte Männer sprachen am letzten Samstag einen 19-Jährigen an, der sich gerade vor dem Edeka-Markt in der Straße Am Richtsberg befand. Sie forderten gegen 17.55 Uhr Geld von ihm, packten ihn am Hemd und einer von ihn schlug ihn zudem. Erst als der Täter glaubhaft machen konnte, kein Geld zu haben, ließen sie von ihm ab. Offenbar folgten sie dem Mann aber, denn etwas später bemerkte er sie nochmal in der Sudetenstraße. Hier kam es jedoch zu keiner erneuten Konfrontation. Zu den fünf Männern liegt nur eine grobe Beschreibung vor: alle waren etwa 20 Jahre alt, zwei trugen ein weißes T-Shirt. Einer davon trug dazu eine lange graue Hose und hatte kurze Haare. Der 19-Jährige erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen. Die Marburger Kripo bittet um Hinweise: Wer hat die Auseinandersetzung gesehen? Wem sind fünf Männer in der Nähe des Tatorts am Samstagabend aufgefallen? Wer kann die Männer näher beschreiben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Lahntal- Sarnau: Erst geflüchtet- dann gestellt

Nach dem Zusammenstoß mit einer Fußgängerin in der Straße In der Lache flüchtete am gestrigen Dienstag der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 23-jähriger Rollerfahrer. Die Fußgängerin war gegen 5.55 Uhr mit ihrem Hund auf der Straße entlanggegangen, als der 23-Jährige sie wohl übersah und mit ihr kollidierte. Die 35-Jährige aus Lahntal erlitt leichte Verletzungen. Einige Stunden später erschien der ebenfalls aus Lahntal kommende Rollerfahrer bei der Polizei, um den Unfall zu melden. Die Polizeibeamten stellten dabei fest, dass er keine Fahrerlaubnis hat und zudem mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamine, Näheres werden die Ergebnisse der Blutuntersuchung zeigen.

Marburg-Cappel: Langer Nagel in Reifen

Ein zufälliges "Reinfahren des Nagels in den Reifen" schlossen Werkstattmitarbeiter aus, die sich den Reifen eines weißen Ford Transit näher ansahen. Offenbar positionierten Unbekannte den Nagel zwischen letztem Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, absichtlich so am Reifen des in der Clemens-Brentano-Straße geparkten Fahrzeugs, dass sich der Nagel beim Losfahren reinbohrte und ein Schaden von etwa 200 Euro entstand. Die Marburger Polizei bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Holzdiebstahl

Diebe ließen vom Parkplatz an der Sackpfeife sechs Festmeter Brennholz mitgehen. Das Holz im Wert von etwa 490 Euro kam zwischen Samstag, 22. Juli, und Montag, 11. September, abhanden. Die Polizei sucht Zeugen, die im genannten Zeitraum an dem Parkplatz das Einladen von Holz beobachtet haben (Telefonnummer 06461/92950).

Marburg-Cappel: Dieb auf Parkplatz

Auf dem Tegut-Parkplatz in der Marburger Straße gelangte ein Dieb auf ungeklärte Weise in einen vermutlich verschlossenen PKW. Zwischen 17.20 Uhr und 17.35 Uhr am gestrigen Dienstag entwendete er ein Smartphone sowie ein Portmonee aus dem schwarzen Audi Q2, wohl ohne dabei einen Schaden zu verursachen. Den Inhalt des Portmonees ließ er auf dem Parkplatz zurück, mit dem restlichen Diebesgut im Wert von etwa 800 Euro machte er sich aus dem Staub. Zeugen sahen den Dieb und beschreiben ihn als männlich, etwa Mitte 30, 185cm groß mit dunklem Vollbart und Brille. Er trug eine Basecap, ein dunkles T-Shirt und eine Trainingshose, zudem hatte er einen blauen Rucksack dabei. Die Marburger Kripo bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Mit Messer gedroht

Drei unbekannte Männer forderten von einem 29-jährigen Marburger am frühen Sonntagmorgen, 10. September, in der Wilhelm-Röpke-Straße beim Schülerpark Geld und drohten dabei mit einem Messer. Der Marburger entgegnete, kein Geld zu haben, was die Männer offenbar verwunderte. Während sie sich daraufhin gegen 3.30 Uhr gegenseitig ansahen und miteinander tuschelten, nutzte der 29-Jährige den Moment und rannte zwischen ihnen hindurch und stieß die Unbekannten von sich weg. Die Männer verfolgten den Marburger nicht. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, sich unter er Telefonnummer 06421/4060 zu melden.

Biedenkopf: Hakenkreuz an Brücke

Zwischen letzter Woche Montag und Dienstag hinterließen Unbekannte mit neongrüner Sprühfarbe ein Hakenkreuz an der Fußgängerbrücke in der Straße Am Freibad. Der entstandene Schaden beträgt etwa 300 Euro. Der Staatsschutz bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Audi touchiert

Eine Audi-Fahrerin kehrte am gestrigen Dienstag gegen 15.10 Uhr zu ihrem schwarzen Q3 zurück, den sie kurz zuvor auf dem Rewe-Parkplatz in der Straße Am Seewasem geparkt hatte. Sofort bemerkte sie einen daneben parkenden VW, das so schief und vor allem eng neben dem Audi abgestellt worden war, dass ihr das Einsteigen nicht möglich war. Sie sprach den anwesenden Fahrer darauf an, der zeigte sich jedoch uneinsichtig und fuhr schließlich in Richtung Frauental davon. Erst im Anschluss bemerkte die Audi-Fahrerin Schäden an ihrer Fahrzeugseite, die mutmaßlich vom Unbekannten stammen. Dieser war mit einem braunen VW Golf, wahrscheinlich Modell 7, unterwegs. Den Fahrer konnte sie nur grob beschreiben, bei ihm soll es sich um einen 75 bis 80 Jahre alten Mann gehandelt haben. Die Unfallermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall beobachtet? Wem kommt das Fahrzeug in Verbindung mit dem älteren Fahrer bekannt vor? Wem sind in diesem Zusammenhang frische Unfallschäden an einem braunen VW Golf aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell