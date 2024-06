Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

A81/Grünsfeld: Zahlreiche Verstöße bei gemeinsamer Großkontrolle von Polizei und Zoll

Im Rahmen einer groß angelegten stationären Verkehrskontrolle der Polizei und des Zolls konnte am Montagmorgen an der Raststätte "Ob der Tauber Ost" der Autobahn 81 bei Grünsfeld zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Mit der Zielrichtung der Überprüfung des gewerblichen Güterverkehrs, der Kriminalitätsbekämpfung und Drogen im Straßenverkehr wurden im Zeitraum zwischen 6 Uhr und 12 Uhr insgesamt 110 Fahrzeuge und 158 Personen überprüft. Hierbei konnten unter anderem 60 Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten, elf Verstöße gegen die Ladungssicherung und vier überladene Fahrzeuge festgestellt werden. Desweiteren konnte bei einem Auto festgestellt werden, dass die Zulassungstempel auf dem Kennzeichen gefälscht waren. Eine Fahrzeugführerin wurde angezeigt, da sie unter Drogeneinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Acht Fahrzeugführern wurde aufgrund festgestellter Mängel die Weiterfahrt untersagt. Unterstützt wurden die Polizei- und Zollbeamten durch das THW Igersheim,Vertreter des Landratsamts Main-Tauber-Kreis und einem Kfz-Sachverständigen.

Igersheim: Fahrzeug gestohlen und wiedergefunden

Zahlreiche Polizeistreifen machten sich am Montagnachmittag auf die Suche nach einem in Igersheim gestohlenen Nissan. Eine zunächst unbekannte Person hatte den Kleinwagen gegen 16 Uhr vom Parkplatz einer Turnhalle in der Erlenbachstraße mit Hilfe eines versteckten Schlüssels entwendet. Polizisten entdeckten das Fahrzeug schließlich knapp zwei Stunden später auf der Landesstraße 2251 bei Igersheim. Am Steuer saß eine 31-Jährige, die augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf sie kommen nun nicht nur Anzeigen wegen des Fahrzeugdiebstahls und des Fahrens unter Drogeneinfluss zu, sie wurde außerdem zur Anzeige gebracht, weil sie, ohne in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein ein Auto fuhr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell