Coesfeld (ots) - An der L874 in Stevern hat die Polizei am Sonntag (28.04.24) Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Von 1453 Fahrzeugen waren 167 zu schnell, darunter 73 Motorradfahrer. Die Polizei erhob 126 Verwarngelder und schrieb 41 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Ein Motorradfahrer aus dem Kreis Recklinghausen war besonders motiviert, Gas zu geben. Ihn blitzten die Polizisten bei erlaubten 50 km/h mit Tempo 98, was ...

