Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: In Apotheke eingebrochen - Jugendlicher Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Aalen (ots)

Am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr wurde in der Gerberstraße in eine Apotheke eingebrochen. Die Polizei wurde hinzugerufen, die vor Ort einen 17-jährigen Tatverdächtigen auf frischer Tat festnahm. Dieser hatte versucht zu flüchten und musste von der Polizei unter Anwendung unmittelbaren Zwangs festgehalten werden. Bei den Handgreiflichkeiten wurden letztlich drei Beamte verletzt, wobei einer mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Ein weiterer mutmaßlicher Mittäter konnte nach dem Vorfall unerkannt entkommen. Vor Ort wurde festgestellt, dass eine Fensterscheibe zur Apotheke mit einem aus der Straße ausgehobenen Schachtdeckel eingeworfen wurde. Aus dem Geschäft wurde den ersten Feststellungen nach Bargeld aus der Registrierkasse entwendet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 17-jährige Tatverdächtige am Freitagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls erließ. Der Jugendliche wurde einer Jugendstrafanstalt zugeführt. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an. Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sollten sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell